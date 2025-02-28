Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Костромы
Временные ограничения на приём и вылеты введены в аэропортах Ярославля и Костромы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Воздушные гавани Туношна и Сокеркино временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Прошлой ночью ограничения вводились в столичном аэропорту Шереметьево. Меры действовали около часа, один самолёт приземлился на запасном аэродроме в Пулково.
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