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Регион
28 февраля, 19:17

Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Костромы

Временные ограничения на приём и вылеты введены в аэропортах Ярославля и Костромы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани Туношна и Сокеркино временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

В Росавиации опровергли сообщения об открытии аэропортов на юге страны
В Росавиации опровергли сообщения об открытии аэропортов на юге страны

Прошлой ночью ограничения вводились в столичном аэропорту Шереметьево. Меры действовали около часа, один самолёт приземлился на запасном аэродроме в Пулково.

Обложка ©

Unsplash / Marco López

Артур Лапсаков
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