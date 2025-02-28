Временные ограничения введены в аэропортах Ярославля и Костромы

Временные ограничения на приём и вылеты введены в аэропортах Ярославля и Костромы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушные гавани Туношна и Сокеркино временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.