Самой большой ложью Владимира Зеленского является его заявление о том, что Киев остался в одиночестве в 2022 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удивившись сдержанности президента и вице-президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — написала Захарова в телеграм-канале.