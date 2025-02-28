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28 февраля, 19:47

Захарова удивилась, что Трамп и Вэнс не вмазали Зеленскому за ложь

Самой большой ложью Владимира Зеленского является его заявление о том, что Киев остался в одиночестве в 2022 году. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удивившись сдержанности президента и вице-президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки. Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки», — написала Захарова в телеграм-канале.

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Сам Зеленский, чья встреча с Трампом и Вэнсом закончилась на скандальной ноте, выдал благодарности в сторону американских союзников в соцсетях. Хотя Белый дом ему пришлось покинуть досрочно под давлением чиновников США.

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Telegram / Мария Захарова

Артур Лапсаков
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