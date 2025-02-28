Украинская энергетика осталась без поддержки Госдепа и USAID
NBC: Госдеп США прекратил поддержку Украины в восстановлении энергосистемы
Государственный департамент США прекратил программу поддержки восстановления украинской энергосистемы, как сообщает NBC News со ссылкой на представителей Белого дома.
«В некоторых регионах Украины в течение ночи были отключены электроэнергия из-за атак на энергетические объекты», — передаёт телеканал.
В дополнение к прекращению проекта по энергетической безопасности Украины, Агентство США по международному развитию (USAID) также существенно сокращает своё присутствие в стране.
«До последних действий администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили на Украине в агентстве. Только восемь из этих сотрудников должны остаться на месте», — приводятся слова членов организации телеканалом.
Как сообщал Life.ru, на территории спецоперации массово начинают сдаваться иностранные наёмники. Те из них, кто имеет возможность, покидают Украину. Это происходит из-за решения президента США Дональда Трампа, который прекратил.
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