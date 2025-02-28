Украинская энергетика осталась без поддержки Госдепа и USAID

Государственный департамент США прекратил программу поддержки восстановления украинской энергосистемы, как сообщает NBC News со ссылкой на представителей Белого дома.

«В некоторых регионах Украины в течение ночи были отключены электроэнергия из-за атак на энергетические объекты», — передаёт телеканал.

В дополнение к прекращению проекта по энергетической безопасности Украины, Агентство США по международному развитию (USAID) также существенно сокращает своё присутствие в стране.

«До последних действий администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили на Украине в агентстве. Только восемь из этих сотрудников должны остаться на месте», — приводятся слова членов организации телеканалом.