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28 февраля, 20:36

Украинская энергетика осталась без поддержки Госдепа и USAID

NBC: Госдеп США прекратил поддержку Украины в восстановлении энергосистемы

Государственный департамент США прекратил программу поддержки восстановления украинской энергосистемы, как сообщает NBC News со ссылкой на представителей Белого дома.

«В некоторых регионах Украины в течение ночи были отключены электроэнергия из-за атак на энергетические объекты», — передаёт телеканал.

Скандальное агентство USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья на Украине
Скандальное агентство USAID потратило миллионы долларов на ковры и соленья на Украине

В дополнение к прекращению проекта по энергетической безопасности Украины, Агентство США по международному развитию (USAID) также существенно сокращает своё присутствие в стране.

«До последних действий администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков служили на Украине в агентстве. Только восемь из этих сотрудников должны остаться на месте», — приводятся слова членов организации телеканалом.

Как сообщал Life.ru, на территории спецоперации массово начинают сдаваться иностранные наёмники. Те из них, кто имеет возможность, покидают Украину. Это происходит из-за решения президента США Дональда Трампа, который прекратил.

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Shutterstock / FOTODOM / Mirza Kadic

Лия Мурадьян
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