Долги и взятка: Задержанный за пьяную езду автоблогер Венгалби отправился за решётку

Автоблогера Ахмеда Венгалби арестовали на два месяца. Столичный суд принял такое решение по делу о попытке подкупа автоинспектора.

«Автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, более известному как Ахмед Венгалби — WENGALLBI, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Автоблогера Венгалби арестовали на два месяца. Видео © t.me / moscowcourts

Кроме этого, Венгалби должен выплатить долг перед ФНС в размере более 90 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, речь идёт о более чем 50 делах, которые тянутся с октября 2024 года.