Долги и взятка: Задержанный за пьяную езду автоблогер Венгалби отправился за решётку
Суд арестовал автоблогера Венгалби за попытку подкупа при задержании
Автоблогера Ахмеда Венгалби арестовали на два месяца. Столичный суд принял такое решение по делу о попытке подкупа автоинспектора.
«Автоблогеру Ахмеду Алиасхабову, более известному как Ахмед Венгалби — WENGALLBI, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Автоблогера Венгалби арестовали на два месяца. Видео © t.me / moscowcourts
Кроме этого, Венгалби должен выплатить долг перед ФНС в размере более 90 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, речь идёт о более чем 50 делах, которые тянутся с октября 2024 года.
Напомним, что Ахмеду Венгалби, задержанному в Москве за попытку дачи взятки, грозит до 8 лет тюрьмы и штраф до трёх миллионов рублей. Как уточнили в ГСУ СК России по Москве, уголовное дело открыли по части 3 статьи 291 — попытка дачи взятки. Следователи выяснили, что он пытался подкупить автоинспектора, находясь в состоянии опьянения.
t.me / moscowcourts