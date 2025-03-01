Не забываем увлажнять: Врач назвала Life.ru причины частых кровотечений из носа с приходом весны

С приходом весны у многих людей чаще возникают носовые кровотечения, и на это есть три основные причины. Врач-отоларинголог Дарья Харина в беседе с Life.ru назвала сухость слизистой оболочки носа после отопительного сезона первой из них.

По её словам, сухой воздух провоцирует образование корочек, а хрупкие сосуды легко лопаются. Это и приводит к кровотечению из носа.

Вторая причина — в переходный сезон мы чаще болеем простудными заболеваниями. Это ведёт к повышенной ломкости сосудов, что увеличивает их проницаемость и приводит к повышенной кровоточивости. Третья — частое использование сосудосуживающих препаратов при ОРВИ, которые дополнительно сушат слизистую. Дарья Харина Врач-отоларинголог

Чтобы снизить риск кровотечений, врач советует регулярно увлажнять слизистую изотоническими растворами морской соли, а также использовать препараты с гиалуроновой кислотой. Дополнительно стоит увлажнять воздух в помещении и укреплять сосуды с помощью витамина С и рутина.

При склонности к гипертонии весной кровотечения могут становиться интенсивнее, но в целом колебания давления не связаны со сменой сезона у здоровых людей.