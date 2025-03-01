Не забываем увлажнять: Врач назвала Life.ru причины частых кровотечений из носа с приходом весны
Врач Харина: Cосудосуживающие препараты могут вызывать кровотечение из носа
Cосудосуживающие препараты могут вызвать кровотечение из носа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
С приходом весны у многих людей чаще возникают носовые кровотечения, и на это есть три основные причины. Врач-отоларинголог Дарья Харина в беседе с Life.ru назвала сухость слизистой оболочки носа после отопительного сезона первой из них.
По её словам, сухой воздух провоцирует образование корочек, а хрупкие сосуды легко лопаются. Это и приводит к кровотечению из носа.
Вторая причина — в переходный сезон мы чаще болеем простудными заболеваниями. Это ведёт к повышенной ломкости сосудов, что увеличивает их проницаемость и приводит к повышенной кровоточивости. Третья — частое использование сосудосуживающих препаратов при ОРВИ, которые дополнительно сушат слизистую.
Чтобы снизить риск кровотечений, врач советует регулярно увлажнять слизистую изотоническими растворами морской соли, а также использовать препараты с гиалуроновой кислотой. Дополнительно стоит увлажнять воздух в помещении и укреплять сосуды с помощью витамина С и рутина.
При склонности к гипертонии весной кровотечения могут становиться интенсивнее, но в целом колебания давления не связаны со сменой сезона у здоровых людей.
Ранее Life.ru сообщал, что назальные капли могут вызывать хронический спазм капилляров. Чтобы избавиться от зависимости постоянного использования капель, можно резко прекратить их применение, несмотря на временное ухудшение дыхания. Это требует терпения, так как слизистая оболочка носа будет восстанавливаться в течение нескольких дней или даже недель.