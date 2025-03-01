Ушанки и тёплые шарфы: Life.ru выяснил у врача, какие вещи уже можно убирать в шкаф

С приходом весны некоторые зимние вещи уже можно убирать на хранение. Какие, в беседе с Life.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский.

Шапки можно заменить на более лёгкие. Ушанки смените на утеплённые фуражки. Куртку всё же стоит носить, но тёплые шарфы необязательны, можно обойтись обычными. Юрий Серебрянский Врач-терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ

Серебрянский советует не отказываться пока от подштанников или тёплых колгот. Молодые и закалённые люди могут перейти на более лёгкие куртки. Однако для людей старшего возраста лучше не спешить с такими переменами. Использовать стельки и тёплые носки рекомендуется, если кто-то начал переходить на более лёгкую обувь.

Важно следить за своим здоровьем, указал медик. При наличии заболеваний рекомендуется продолжать следовать указаниям врача и контролировать давление. Если оно в норме или немного снижено, стоит проконсультироваться со специалистом перед снижением дозы лекарств. Также следует избегать излишнего употребления кофе, особенно при проблемах с давлением.