Ушанки и тёплые шарфы: Life.ru выяснил у врача, какие вещи уже можно убирать в шкаф
Врач Серебрянский: Тёплые шапки и шарфы весной можно заменить на более лёгкие
Утеплённые шапки и шарфы уже можно убирать в шкаф. Обложка © Freepik / freepik
С приходом весны некоторые зимние вещи уже можно убирать на хранение. Какие, в беседе с Life.ru рассказал доктор медицинских наук, врач-терапевт Юрий Серебрянский.
Шапки можно заменить на более лёгкие. Ушанки смените на утеплённые фуражки. Куртку всё же стоит носить, но тёплые шарфы необязательны, можно обойтись обычными.
Серебрянский советует не отказываться пока от подштанников или тёплых колгот. Молодые и закалённые люди могут перейти на более лёгкие куртки. Однако для людей старшего возраста лучше не спешить с такими переменами. Использовать стельки и тёплые носки рекомендуется, если кто-то начал переходить на более лёгкую обувь.
Важно следить за своим здоровьем, указал медик. При наличии заболеваний рекомендуется продолжать следовать указаниям врача и контролировать давление. Если оно в норме или немного снижено, стоит проконсультироваться со специалистом перед снижением дозы лекарств. Также следует избегать излишнего употребления кофе, особенно при проблемах с давлением.
Также с наступлением весны повышаются шансы на простуду. Врачи предупреждают о рисках экспресс-лечения растворимыми порошками. По их словам, это может привести к осложнениям.