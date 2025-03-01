Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на соревнованиях в Клермоне. 25-летний спортсмен преодолел высоту 6 метров 27 сантиметров, улучшив свой предыдущий рекорд на 1 сантиметр.

Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео © Х / Chris Chavez

Для Дюплантиса, двукратного олимпийского чемпиона, этот результат стал 11-м мировым рекордом в карьере. Шведский атлет продолжает доминировать в прыжках с шестом, подтверждая свой статус одного из величайших спортсменов в истории дисциплины.