Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Арман Дюплантис. Обложка © ТАСС / Zuma / Joel Marklund
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на соревнованиях в Клермоне. 25-летний спортсмен преодолел высоту 6 метров 27 сантиметров, улучшив свой предыдущий рекорд на 1 сантиметр.
Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом. Видео © Х / Chris Chavez
Для Дюплантиса, двукратного олимпийского чемпиона, этот результат стал 11-м мировым рекордом в карьере. Шведский атлет продолжает доминировать в прыжках с шестом, подтверждая свой статус одного из величайших спортсменов в истории дисциплины.
Ранее стало известно, что российские лыжники смогут участвовать в Олимпийских играх 2026 года только в том случае, если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) восстановит квоты для их участия в соревнованиях. Об этом заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.