Экс-генпрокурор сообщил о решении Березовского накануне убийства Листьева
Экс-генпрокурор Скуратов: Березовский создал себе алиби перед убийством Листьева
Борис Березовский. Обложка © ТАСС / Субханкулов Тимур
Бизнесмен Борис Березовский улетел из России накануне убийства Владислава Листьева, чтобы создать себе алиби. Соответствующее заявление в беседе с агентством РИА «Новости» сделал бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов, который возглавлял ведомство с 1995 по 2000 год.
Скуратов отметил, что Березовский был в курсе подготовки покушения на журналиста, однако не играл главной роли в этом деле. Он также подчеркнул, что у бизнесмена были возможности предотвратить убийство, хотя тот считал назначение Листьева гендиректором ОРТ ошибкой и сомневался в их совместной работе. Тем не менее экс-генпрокурор добавил, что у следствия нет оснований утверждать, что Березовский был основным организатором.
Березовский сам заявлял, что 1 марта 1995 года улетел в Лондон в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным.
Известный тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде своего дома в Москве. Листьев скончался от ранения в голову. Это убийство стало одним из самых резонансных в 1990-е годы. Несколько раз дело возобновлялось, но срок давности истёк в 2010 году. В октябре того же года осуждённый по делу Галины Старовойтовой Юрий Колчин заявил, что Листьева убили по заказу Бориса Березовского, члена совета директоров ОРТ. Однако доказательства причастности Березовского не были найдены. Сам бизнесмен был найден мёртвым в своём доме в Великобритании в 2013 году. Дело Листьева до сих пор остаётся нераскрытым.