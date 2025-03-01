Экс-генпрокурор сообщил о решении Березовского накануне убийства Листьева

Бизнесмен Борис Березовский улетел из России накануне убийства Владислава Листьева, чтобы создать себе алиби. Соответствующее заявление в беседе с агентством РИА «Новости» сделал бывший генеральный прокурор РФ Юрий Скуратов, который возглавлял ведомство с 1995 по 2000 год.

Скуратов отметил, что Березовский был в курсе подготовки покушения на журналиста, однако не играл главной роли в этом деле. Он также подчеркнул, что у бизнесмена были возможности предотвратить убийство, хотя тот считал назначение Листьева гендиректором ОРТ ошибкой и сомневался в их совместной работе. Тем не менее экс-генпрокурор добавил, что у следствия нет оснований утверждать, что Березовский был основным организатором.

Березовский сам заявлял, что 1 марта 1995 года улетел в Лондон в составе российской делегации вместе с премьер-министром Виктором Черномырдиным.