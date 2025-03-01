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1 марта, 07:37

Психолог объяснила тенденцию на активный отдых вместо комфортного диванного

Эксперт Орлова: Активный отдых позволяет преодолевать внутренние границы

Активный отдых позволяет преодолевать внутренние границы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Активный отдых позволяет преодолевать внутренние границы. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Когда человек перешагивает через собственные границы, в его кровь бурным потоком поступает адреналин и эндорфины. Это создаёт ощущение радости и внутренней наполненности. Именно поэтому в последнее время люди стали отдавать предпочтение занятию такими видами спорта, как альпинизм или прыжки с парашютом, заявила в беседе с РИА «ФедералПресс» психолог Екатерина Орлова.

Эксперт отметила, что экстремальный отдых люди выбирают из-за жажды новых впечатлений, ведь современный человек с его городским ритмом жизни утопает в рутине и однообразии. Ему нужны острые эмоции, которые как раз даёт активный отдых.

Подводные погружения, альпинизм и парашютный спорт требуют от вас всей вашей концентрации. Таким образом, времени на размышления о бытовых проблемах просто не остаётся. Всё это является некоей медитацией в движении, наполняя огромным смыслом каждую прожитую секунду, пока вы, к примеру, парите в воздухе, а под вами ещё 5 километров до земли.

«Экстремальный спорт – это не просто развлечение, а способ переосмыслить свои возможности. Когда человек сталкивается с трудностями, он открывает в себе силы, о которых раньше даже не подозревал», – объясняет Орлова.

Однако следует быть осторожным с адреналином, поскольку регулярный его вброс может вызвать привыкание. Это заставит вас искать всё более безумные способы доступа к нему. Важно соблюдать баланс между активным и пассивным отдыхом, подчеркнула психолог. Чтобы преодоление границ вызывало удовлетворение, эти границы обязательно должны существовать.

В новогодние каникулы россияне выбирали активный отдых
В новогодние каникулы россияне выбирали активный отдых

Ранее СМИ провели исследование, в ходе которого выяснилось, что каждый десятый житель российской столицы каждый год тратит 500 тысяч рублей на активный зимний отдых. Самым популярным видом спорта, разумеется, у нас остаётся хоккей, который выбрали 38% опрошенных.

Владимир Озеров
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