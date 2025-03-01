В Подмосковье открывается первое «дубайское» общежитие

В Московской области создали первое «дубайское» общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков. Оно откроется в Домодедове. Об этом рассказал учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят сдавать экзамены на водительские права. Иностранцам, находящимся в режиме высылки, будут отказывать в допуске к экзамену.