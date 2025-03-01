В Подмосковье открывается первое «дубайское» общежитие
Малофеев: В Подмосковье открывается первое «дубайское» общежитие для мигрантов
В Московской области создали первое «дубайское» общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков. Оно откроется в Домодедове. Об этом рассказал учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.
Данный подход был позаимствован у Арабских Эмиратов, где основная масса мигрантов живёт в отдельных рабочих городках со своей инфраструктурой, не соприкасаясь с местными жителями. Впредь новые склады в Московской области будут строиться вместе с такими общежитиями, а ответственность за происходящее в них будет возложена на работадателей мигрантов.
«Наконец мы видим единственно правильный подход в организации трудовой миграции. Это не только прекрасный пример для других регионов, но и хороший повод закрепить подмосковный подход на федеральном уровне», — настаивает Константин Малофеев.
Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят сдавать экзамены на водительские права. Иностранцам, находящимся в режиме высылки, будут отказывать в допуске к экзамену.
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