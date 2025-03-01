Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 07:28

В Подмосковье открывается первое «дубайское» общежитие

Малофеев: В Подмосковье открывается первое «дубайское» общежитие для мигрантов

В Московской области создали первое «дубайское» общежитие для гастарбайтеров-вахтовиков. Оно откроется в Домодедове. Об этом рассказал учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

Данный подход был позаимствован у Арабских Эмиратов, где основная масса мигрантов живёт в отдельных рабочих городках со своей инфраструктурой, не соприкасаясь с местными жителями. Впредь новые склады в Московской области будут строиться вместе с такими общежитиями, а ответственность за происходящее в них будет возложена на работадателей мигрантов.
«Наконец мы видим единственно правильный подход в организации трудовой миграции. Это не только прекрасный пример для других регионов, но и хороший повод закрепить подмосковный подход на федеральном уровне», — настаивает Константин Малофеев.
Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту
Трудовым мигрантам разрешат работать в смежных регионах России по одному патенту

Ранее Life.ru сообщал, что мигрантам из реестра контролируемых лиц запретят сдавать экзамены на водительские права. Иностранцам, находящимся в режиме высылки, будут отказывать в допуске к экзамену.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Makeev Petr

Мария Любицкая
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar