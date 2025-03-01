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1 марта, 07:49

В немецком отеле открестились от приехавших боевиков «Азова»*

В отеле Schloss Diedersdorf заявили, что не приглашали к себе боевиков «Азова»*

Немецкий отель Schloss Diedersdorf и местные власти не ждали у себя боевиков батальона «Азов»* и не были осведомлены об их приезде. Об этом представитель гостиницы рассказал агентству РИА «Новости».

Менеджер пояснил, что в документах фигурировала формулировка «благотворительный вечер в поддержку Вооружённых сил Украины», однако про боевиков-садистов речи не шло.

«Название «Азов»* нам ни в какой момент времени не упоминалось, поэтому у нас и не было информации об этом. Мы хотим чётко пояснить, что мероприятие прошло не по нашему приглашению, а в рамках обычной аренды помещения», — добавила она.

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Напомним, полиция Германии начала расследование в связи с пребыванием на территории страны представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Предметом проверки стали заявления, сделанные ими в немецких СМИ.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sovastock

Николай Рюмин
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