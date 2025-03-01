Немецкий отель Schloss Diedersdorf и местные власти не ждали у себя боевиков батальона «Азов»* и не были осведомлены об их приезде. Об этом представитель гостиницы рассказал агентству РИА «Новости».

Менеджер пояснил, что в документах фигурировала формулировка «благотворительный вечер в поддержку Вооружённых сил Украины», однако про боевиков-садистов речи не шло.

«Название «Азов»* нам ни в какой момент времени не упоминалось, поэтому у нас и не было информации об этом. Мы хотим чётко пояснить, что мероприятие прошло не по нашему приглашению, а в рамках обычной аренды помещения», — добавила она.

Напомним, полиция Германии начала расследование в связи с пребыванием на территории страны представителей украинского националистического батальона «Азов»*. Предметом проверки стали заявления, сделанные ими в немецких СМИ.