Молодые мамы рассказали, как не дать себе свихнуться во время декретного отпуска

Декретный отпуск по уходу за ребёнком в РФ можно продолжать до трёх лет. Всё это время мать скачет вокруг своего дитя, удовлетворяя все его капризы, борясь с послеродовой депрессией и выгоранием. В беседе с РИА «ФедералПресс» молодые мамы поделились советами о том, как не сойти с ума, наладить быт и выбраться из этого «дня сурка».

Первым делом стоит распределить обязанности с мужем, заручиться поддержкой бабушек и дедушек и изучить как можно больше информации про заботу о ребёнке. Основные задачи лучше оставить мужчине, считает Анастасия из Екатеринбурга. Она предупредила, что первые три месяца дитя будет просто спать, орать и есть.

Мария из Тюмени посоветовала ценить время, когда о ребёнке заботится кто-то другой. Для вас это тишина и возможность заняться наконец собой. Оставаясь с малышом один на один, можно занять себя чем-то вроде сериала или фильма. Следует также воздержаться от иллюзий об идеальном материнстве — такого не бывает.

Когда ребёнок подрастет, у него будет режим дня. Пока он спит, вы можете заниматься своими делами. Используйте это время для перезагрузки, ни в коем случае не забывайте о своих хобби и интересах.

«Сходите на маникюр, просто выйдите из дома и прогуляйтесь, передохните, зайдите на обед в кафе», – предлагает Анастасия.

Гулять с коляской следует хотя бы дважды в день, поскольку это полезно и вам и ребёнку. Можно попросить мужа сделать это вместо вас, чтобы побыть в полной тишине дома какое-то время.

Мамы рекомендуют купить умную колонку, которая будет крайне полезна, пока ваши руки заняты ребёнком. Она сообщает погоду, включает музыку, рассказывает новости, отвечает на вопросы, может сочинить сказку, включить шум дождя, костра и так далее. Это облегчит ваш быт.