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1 марта, 08:49

Сотрудники ФБР вернули Трампу документы, изъятые в 2022 году

Федеральное бюро расследований (ФБР) отдало лидеру США Дональду Трампу секретные документы, которые были изъяты у политика в 2022 году в ходе обысков в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Президент Дональд Трамп отпраздновал в пятницу возвращение ФБР коробок с засекреченными документами, которые были конфискованы во время рейда в Мар-а-Лаго в 2022 году», — говорится в материале.

Под масштабную чистку Трампа могут попасть агенты ФБР по расследованию НЛО
Под масштабную чистку Трампа могут попасть агенты ФБР по расследованию НЛО

Недавно Дональд Трамп пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров. Он добавил, что репутация организация была почти полностью разрушена за последние четыре года правления Джо Байдена.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Николай Рюмин
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