Сотрудники ФБР вернули Трампу документы, изъятые в 2022 году

Федеральное бюро расследований (ФБР) отдало лидеру США Дональду Трампу секретные документы, которые были изъяты у политика в 2022 году в ходе обысков в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Президент Дональд Трамп отпраздновал в пятницу возвращение ФБР коробок с засекреченными документами, которые были конфискованы во время рейда в Мар-а-Лаго в 2022 году», — говорится в материале.