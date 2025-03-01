Сотрудники ФБР вернули Трампу документы, изъятые в 2022 году
Федеральное бюро расследований (ФБР) отдало лидеру США Дональду Трампу секретные документы, которые были изъяты у политика в 2022 году в ходе обысков в его поместье Мар-а-Лаго. Об этом сообщает журнал Newsweek.
«Президент Дональд Трамп отпраздновал в пятницу возвращение ФБР коробок с засекреченными документами, которые были конфискованы во время рейда в Мар-а-Лаго в 2022 году», — говорится в материале.
Недавно Дональд Трамп пообещал устроить в ФБР «хирургическую» чистку от коррупционеров. Он добавил, что репутация организация была почти полностью разрушена за последние четыре года правления Джо Байдена.
Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla