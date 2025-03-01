Под Красноярском дворняга нашла череп пропавшего год назад пенсионера
Kras Mash: В Лесосибирске собака нашла череп пропавшего год назад пенсионера
В Красноярском крае дворовая собака обнаружила череп пенсионера, который потерялся в прошлом году. Об этом пишет Kras Mash.
Череп мужчины, который нашла собака под Красноярском. Коллаж © Telegram / Kras Mash
По информации телеграм-канала, останки нашли в Лесосибирске. Местные жители увидели, что пёс что-то грызёт в гаражах. Оказалось, что собака поглощала часть человеческой головы. Люди сразу вызвали полицейских.
Установить личность по кости практически невозможно, однако волонтёры предполагают, что это часть тела принадлежала 83-летнему мужчине, который пропал летом 2024 года. Правоохранительные органы запросили образец ДНК, чтобы подтвердить данную версию.
А ранее Life.ru писал, что в Петербурге дворник обнаружил в мусорном баке фрагмент черепа. Мужчина тут же вызвал полицию. Правоохранители направили жуткую находку в морг на исследование.
Kandinsky 3.1 / Life.ru