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1 марта, 09:24

Под Красноярском дворняга нашла череп пропавшего год назад пенсионера

Kras Mash: В Лесосибирске собака нашла череп пропавшего год назад пенсионера

В Красноярском крае дворовая собака обнаружила череп пенсионера, который потерялся в прошлом году. Об этом пишет Kras Mash.

Череп мужчины, который нашла собака под Красноярском. Коллаж © Telegram / Kras Mash

Череп мужчины, который нашла собака под Красноярском. Коллаж © Telegram / Kras Mash

По информации телеграм-канала, останки нашли в Лесосибирске. Местные жители увидели, что пёс что-то грызёт в гаражах. Оказалось, что собака поглощала часть человеческой головы. Люди сразу вызвали полицейских.

Установить личность по кости практически невозможно, однако волонтёры предполагают, что это часть тела принадлежала 83-летнему мужчине, который пропал летом 2024 года. Правоохранительные органы запросили образец ДНК, чтобы подтвердить данную версию.

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А ранее Life.ru писал, что в Петербурге дворник обнаружил в мусорном баке фрагмент черепа. Мужчина тут же вызвал полицию. Правоохранители направили жуткую находку в морг на исследование.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Дарья Нарыкова
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