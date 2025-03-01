В день 30-летней годовщины убийства Листьева на его могиле провели панихиду

Известный тележурналист Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года в подъезде дома в Москве. Он погиб от ранения в голову. Это убийство стало одним из самых громких в 90-е годы. Несколько раз дело поднимали, но срок давности истёк в 2010 году. В октябре того же года осуждённый по делу Галины Старовойтовой Юрий Колчин заявил, что Листьева убили по заказу Бориса Березовского, члена совета директоров ОРТ. Однако доказательства причастности Березовского не были найдены. Бывший генпрокурор рассказал, что Березовский намеренно накануне преступления покинул Россию, чтобы организовать себе алиби.