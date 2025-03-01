«Пить годами необязательно»: Нарколог прокомментировал смертельный запой россиянина на Пхукете

Недавно 42-летний москвич погиб на Пхукете после четырёхдневного пьянства, пока его жена посещала экскурсии. Почему так произошло и чем опасен непродолжительный запой, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» нарколог Алексей Казанцев.

«Кто-то пьёт постоянно, но по чуть-чуть. А в этом случае мужчина мог четыре дня принимать большие дозы алкоголя. Конечно, если выпить за раз одну, две, три бутылки, то летальный исход наступит от алкогольной интоксикации. Пить годами для этого необязательно», — пояснил врач.

По его словам, такие пациенты часто умирают от кардиомиопатии, которая приводит к нарушениям сердечного ритма и, как следствие, к внезапной остановке сердца.

Случай с мужчиной на Пхукете, вероятно, закончился сердечно-сосудистой недостаточностью, считает специалист. Кроме того, сыграть свою роль могли жаркая погода и влажность в Таиланде. Алкоголь усиливает обезвоживание организма, из-за чего наступает смерть.

«Почему-то никого не удивляет, что от наркотиков происходит смерть у наркомана. «Передознулся», как говорят. Передозировка может вполне возникнуть и от алкоголя», — указал нарколог.