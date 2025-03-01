Кировский суд арестовал главреда «Вечерних Ведомостей» Постникова на 14 суток

Кировский суд вынес приговор главному редактору «Вечерних Ведомостей» Владиславу Постникову по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Журналиста арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

«Суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, признал В.Постникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток», — уточнили в ведомстве.

Напомним, что ранее главреда «Вечерних Ведомостей» задержали в Екатеринбурге. Правоохранительные органы составили протокол по статье, касающейся пропаганды или публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики, а также символики экстремистских организаций.