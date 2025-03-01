Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 марта, 10:32

Кировский суд арестовал главреда «Вечерних Ведомостей» Постникова на 14 суток

Суд арестовал Постникова на 14 суток. Фото © VK / Кировский районный суд г. Екатеринбурга

Суд арестовал Постникова на 14 суток. Фото © VK / Кировский районный суд г. Екатеринбурга

Кировский суд вынес приговор главному редактору «Вечерних Ведомостей» Владиславу Постникову по административному делу о публичной демонстрации экстремистской символики. Журналиста арестовали на 14 суток. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.

«Суд, рассмотрев материалы дела и выслушав доводы сторон, признал В.Постникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком 14 суток», — уточнили в ведомстве.

Российский телеканал оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*
Российский телеканал оштрафовали на 1 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

Напомним, что ранее главреда «Вечерних Ведомостей» задержали в Екатеринбурге. Правоохранительные органы составили протокол по статье, касающейся пропаганды или публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики, а также символики экстремистских организаций.

*Организация признана в России экстремистской, ликвидирована и запрещена.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Журналисты
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar