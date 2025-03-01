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1 марта, 11:08

В Южной Осетии автобус с пассажирами сошёл с проезжей части и завис над обрывом

В Южной Осетии автобус с пассажирами сошёл с проезжей части. Фото © Telegram / МЧС Республики Южная Осетия

В Южной Осетии автобус с пассажирами сошёл с проезжей части. Фото © Telegram / МЧС Республики Южная Осетия

В субботу, 1 марта, в микрорайоне Солнечный Южной Осетии проходит спасательная операция. Там рейсовый автобус с пассажирами съехал с проезжей части и завис над обрывом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Спасатели и боевой расчёт первой пожарно-спасательной части МЧС Южной Осетии задействованы в аварийно-спасательной операции в микрорайоне Солнечный», — уточнили в ведомстве.

Жизнь пассажиров автобуса вне опасности. Информация о дорожном инциденте будет дополнена, добавили в МЧС.

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Ранее Life.ru рассказывал о ДТП в Краснодаре с участием трёх автомобилей. Момент столкновения попал на видео. Водитель Kia Ceed проехал на красный свет, после чего столкнулся с Geely, который двигался на зелёный сигнал светофора. После этого виновник происшествия продолжил движение и врезался в стоящую машину Kia Bongo. В результате три человека погибли, ещё один пострадал.

Алена Пенчугина
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