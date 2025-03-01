В Южной Осетии автобус с пассажирами сошёл с проезжей части и завис над обрывом

В субботу, 1 марта, в микрорайоне Солнечный Южной Осетии проходит спасательная операция. Там рейсовый автобус с пассажирами съехал с проезжей части и завис над обрывом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Спасатели и боевой расчёт первой пожарно-спасательной части МЧС Южной Осетии задействованы в аварийно-спасательной операции в микрорайоне Солнечный», — уточнили в ведомстве.

Жизнь пассажиров автобуса вне опасности. Информация о дорожном инциденте будет дополнена, добавили в МЧС.