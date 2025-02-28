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28 февраля, 15:44

Дело завели после смертельного ДТП в Петербурге, где автобус въехал в остановку

В Петербурге завели уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи работают на месте ДТП в Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

«По факту ДТП с участием пассажирского автобуса ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении. Кроме того, заведено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

Названа причина массового ДТП под Курском, где погибли четыре человека
Названа причина массового ДТП под Курском, где погибли четыре человека

Напомним, автобус протаранил остановку на юго-западе Петербурга. Один человек погиб, трое пострадали. Причина смертельной аварии — превышение скорости. Водитель не справился с управлением на перекрёстке.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Александра Мышляева
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