Дело завели после смертельного ДТП в Петербурге, где автобус въехал в остановку
В Петербурге завели уголовное дело по факту аварии с пассажирским автобусом, в результате которой погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Следователи работают на месте ДТП в Петербурге. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
«По факту ДТП с участием пассажирского автобуса ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении. Кроме того, заведено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).
Напомним, автобус протаранил остановку на юго-западе Петербурга. Один человек погиб, трое пострадали. Причина смертельной аварии — превышение скорости. Водитель не справился с управлением на перекрёстке.
Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу