Психолог рассказала, как выстроить диалог с подростком

Во время переходного возраста у ребёнка может возникать множество проблем в общении с родителями. О том, как наладить отношения с подростком рассказала психолог и гипнотерапевт Ольга Сиверченко в беседе с газетой «Известия».

Дети в возрасте 11–17 лет ищут себя, определённые ценности и убеждения, посему налаженное общение носит крайне важный характер. Родители в этот период рискуют утратить связь с чадом.

«Старайтесь относиться к ребёнку как к лучшему другу, которого рады видеть, чтобы зарядить позитивной энергией и открытостью. Такие встречи помогут подростку чувствовать поддержку и доверие. У подростка есть свои секреты, и, если он не хочет посвящать вас в них, позвольте им оставаться его тайнами, но в разумных пределах», — рассказала Сиверченко.

В этом возрасте дети часто ставят под сомнение устои, которые прежде были нормой. Это является естественным процессом. В таком случае эксперт советует общаться с подопечным на равных, выслушивая его позицию. Также следует поддерживать увлечения подростка, а также выбор профессии. Не стоит поучать ребёнка и сравнивать с другими, это может только оттолкнуть. Нужно выстроить качественное доверие, чтобы вовремя помочь в случае проблем.