Пещера, камера пыток и ночь со Сталиным: Какие отели выбирают россияне для любовных утех

День всех влюблённых позади, но парочкам предстоит ещё чем-то себя занять на 8 Марта. Если вы желаете сменить обстановку, то портал «Страсти» собрал для вас несколько вариантов интересных мест, где можно было бы уединиться со своей второй половинкой и весело встретить праздник.

Так, один из вариантов представляет собой «Пещеру неандертальца». Это удивительное место с пещерными стенами, которое станет отличной альтернативой скучным белым обоям. В углу вас будет наблюдать милый неандерталец, а на потолке расположено чучело саблезубого тигра. В отличие от древних людей, которые вынуждены были обустраивать свою жизнь на камнях, здесь у вас есть возможность отдохнуть на кровати. Что еще нужно для романтических встреч в первобытном стиле? Цена: 500 рублей за часть и залог в 1 000 рублей.

Для любителей экстрима предлагается пыточная камера. На кровати предусмотрены отверстия для головы, а рядом расположена тюремная клетка с подвесными нарами. В качестве компании вам будет служить восковая фигура заключённого в рваной одежде. Цена: 2 750 рублей за ночь.

Пыточная камера. Фото © Портал «Страсти»

Для поклонников советской эпохи предлагается уникальный вариант: прямо над кроватью вас будут строго наблюдать два портрета — Иосифа Сталина и Лаврентия Берии. Напротив расположился бюст Ленина, чьё внимание сосредоточено на вашей постели. Атмосферу дополняет вымпел, висящий над унитазом, и красная отделка ванной комнаты.

Комната со Сталиным. Фото © Портал «Страсти»