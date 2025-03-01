Таблетки во благо: Врачи назвали пять самых опасных ошибок гипертоников
Кардиолог Маршинцева: Гипертоникам не стоит отказываться от физических нагрузок
При гипертонии нельзя отказываться от физической активности, пренебрегать рецептами лекарств и слишком часто мерить давление. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
«К сожалению, гипертония не лечится курсами – препараты подбираются на всю жизнь. Если давление хорошее, значит, врач всё сделал правильно. Но такие препараты нужно принимать ежедневно, а некоторые пациенты самовольно их отменяют. И через неделю у них опять начинаются кризы», — предостерегла доктор.
Специалист пояснила, что частое измерение артериального давления может вызывать беспокойство, что, в свою очередь, может привести к его повышению. Рекомендуется проводить измерения не чаще трёх раз в день. Также гипертоникам не следует полностью отказываться от физической активности. Например, если человек ежедневно гуляет около часа, это способствует снижению давления в состоянии покоя.
Также важно контролировать потребление соли, так как её избыток может вызывать отёки и негативно сказываться на здоровье сердца и почек. Терапевт Виктор Лишин отметил, что оптимальная норма составляет не более пяти граммов в день.
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