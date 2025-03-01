«Мозг тупеет»: Россиян предупредили об опасности думскроллинга

Мозг склонен выбирать простые задачи вместо сложных, что делает короткие интернет-видео особенно привлекательными. Тем не менее, психолог Дарья Яковенко в интервью РИАМО подчеркнула, что это не способствует улучшению вашего психического состояния.

«При бесконечном скроллинге интернет-страниц человеку кажется, что он расслабляется, на деле же он поддерживает уже сформировавшуюся вредную привычку. Он предпочтет соцсети прочтению книги или прогулке. И в итоге происходит деградация», — считает она.

Всё это создает ловушку для человека, который начинает ощущать необходимость в социальных сетях и постоянной порции быстрого дофамина. Регулярная проверка и пролистывание страниц могут перерасти в обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), предупредила психолог. Проблема заключается в том, что при высоком уровне дофамина чувствительность рецепторов мозга к нему снижается. Это, в свою очередь, приводит к другой проблеме — зависимости, так как с каждым разом требуется всё больше дофамина для достижения прежнего эффекта.

Специалист утверждает, что из-за долгого пребывания в социальных сетях у человека могут развиваться и депрессивные расстройства. Особенно, если он любит сравнивать себя с другими.