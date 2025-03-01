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1 марта, 12:46

Врач рассказал о причинах возникновения редкой апластической анемии

Врач Эвен-Ор: Апластическую анемию может провоцировать приём антибиотиков

Инфекционные болезни, такие как гепатит, ВИЧ, вирус Эпштейна-Барра и цитомегаловирус (ЦМВ), могут приводить к редкому заболеванию — апластической анемии, которое затрагивает кровеносную систему. Об этом рассказал РИАМО Эхуд Эвен-Ор, руководитель медицинского отдела дневного стационара детской трансплантации костного мозга в больнице «Хадасса» в Израиле.

Он отметил, что иногда данное заболевание может развиваться без очевидных причин. Также его появление может быть вызвано приёмом определенных медикаментов, включая антибиотики и противосудорожные средства. К другим факторам, способствующим развитию болезни, относятся воздействие тяжелых металлов, радиации, аутоиммунные расстройства и наследственные генетические аномалии.

«Апластическая анемия варьируется по степени тяжести. При лёгких формах заболевания специальных ограничений не требуется. Однако в более тяжёлых случаях необходим тщательный медицинский контроль и уход. Настоятельно рекомендуется избегать любых травм, особенно травм головы, из-за риска кровотечений», — рекомендует трансплантолог.

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Shutterstock / FOTODOM / VH-studio

Владимир Озеров
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