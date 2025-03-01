Хиштейн призвал переселенцев не поддаваться на провокации ЦИПсО

На сегодняшней встрече с переселенцами врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал граждан не поддаваться на провокации украинских спецслужб по информационно-психологическим операциям (ЦИПсО). Они специально пытаются «раскачать» общество и дискредитировать власть при помощи проблем людей, которым пришлось покинуть свои дома.

«Враги, которые вторглись на нашу землю, которые убивают людей, начинают раскачивать общество. ЦИПсО, которое очень профессионально работает… начинают людей раскачивать, поднимать, используя проблемы, используя трудности, которые есть… понятное дело, по полгода поживи в ПВР, я всё понимаю по-человечески, вы всю жизнь зарабатывали, работали, трудом своим... Потом бац в одночасье - и ты живешь с кошкой в ПВР», — сказал Хинштейн в ходе встречи.

Хинштейн призвал жителей города Льгова, Льговского и Рыльского районов Курской области, которым пришлось жить в пунктах временного размещения, сплотиться против проблемы и не поддаваться провокациям. С марта правительство региона начнёт принимать заявления на сертификаты за повторно разрушенное жилье.