Боль в животе у детей: Хирург рассказал, когда ребёнку нужно вызывать скорую

Острая боль в животе у ребёнка может указывать на различные состояния. Иногда с причинами её возникновения следует немедленно обращаться к врачу для проведения операции, рассказал РИАМО детский хирург Андрей Петров. По его словам, в частности, живот у ребёнка может заболеть из-за аппендицита, кишечной непроходимости и ущемления паховой грыжи.

Аппендицит требует срочной хирургической операции, поскольку может привести к серьёзным осложнениям. Его можно распознать по болям в правой нижней части живота. Также могут наблюдаться повышение температуры, тошнота и рвота, отметил Петров.

Кишечная непроходимость, если её не вылечить, провоцирует некроз тканей кишечника и перитонит. Ей сопутствуют отсутствие стула и газов, рвота, вздутие живота.

Паховая грыжа у ребёнка может вызывать сильные боли, что приводит к повышению температуры тела. Это состояние также может привести к некрозу тканей и перитониту.

«Родителям следует помнить, что при острой боли в животе у ребёнка важно не медлить с обращением к врачу или вызовом скорой помощи. Не исключено, что может требоваться операция. Главное — не пытаться заниматься самолечением», — подчеркнул специалист.