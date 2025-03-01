Водил за нос 40 лет: Беглый убийца скрывался под чужим именем, пока не допустил ошибку

В США полиция поймала преступника, выдававшего себя за погибшего однокурсника. Мужчину удалось задержать после его неудачной попытки продлить водительские права, сообщает телекомпания NBC.

Авторы материала уточнили, что правоохранительные органы более 40 лет искали Стивена Крейга Кэмпбелла, подозреваемого в покушении на убийство бывшей жены и её второго мужа. Сейчас мужчине 76 лет, его поймали, когда тот попытался продлить водительские права на имя Уолтера Ли Коффмана. По данным полиции, преступник выдавал себя за однокурсника, скончавшегося в 1975 году в возрасте 22 лет.

Кэмпбелл за 40 лет удалось получить новый паспорт, документы социального страхования и даже купить недвижимость в Нью-Мексико. Однако в 2019 году власти после продления им водительских прав выяснили, что Коффман давно умер, а Кэмпбелл живёт под его именем.

«После того как Кэмпбеллу выдали обновлённые [водительские] права в Нью-Мексико на имя Коффмана, агенты из <...> Национального паспортного центра обнаружили [дату] смерти Коффмана [в 1975 году] и предполагаемое мошенническое использование его личности на протяжении десятилетий», — указано в статье.

В феврале 2025 году власти американского штата получили ордер на арест преступника. В правоохранительных органах отметили, что Кэмпбелл якобы встретил их с винтовкой с оптическим прицелом. Специалисты дважды приказали ему сдаться, после чего использовали светошумовые гранаты. В результате злоумышленник вышел из укрытия, его задержали. В настоящее время Кэмпбеллу предъявили обвинение в незаконном использовании паспорта, ему грозит до десяти лет тюрьмы только за одно это деяние.