Российского бизнесмена, таинственно исчезнувшего в Индии, ищут уже три месяца

Родные бесследно пропавшего во время отдыха в Индии 46-летнего Ивана Ровейна увеличили вознаграждение за информацию о его местонахождении. Бизнесмена из Челябинска не могут найти на Гоа уже три месяца. Об этом сообщает SHOT.

Иван Ровейн. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, родственники пропавшего объехали полицейские участки, больницы и храмы Гоа, но так и не нашли ни одной зацепки. Заявление о пропаже Ивана написано и в России, и в Индии. Также были допрошены друзья предпринимателя, которые отдыхали вместе с ним.

Ивана ищут уже три месяца. Фото © SHOT

Известно, что ни одна версия, что могло случиться с бизнесменом в ночь пропажи, не подтвердилась. Близкие Ровейна увеличили сумму вознаграждения до 250 тысяч рупий (около 255 тысяч рублей) за информацию о его местонахождении.

Иван Ровейн. Фото © SHOT