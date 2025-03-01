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1 марта, 13:04

Российского бизнесмена, таинственно исчезнувшего в Индии, ищут уже три месяца

SHOT: Родные бесследно пропавшего на Гоа туриста увеличили вознаграждение

Родные бесследно пропавшего во время отдыха в Индии 46-летнего Ивана Ровейна увеличили вознаграждение за информацию о его местонахождении. Бизнесмена из Челябинска не могут найти на Гоа уже три месяца. Об этом сообщает SHOT.

Иван Ровейн. Фото © SHOT

Иван Ровейн. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, родственники пропавшего объехали полицейские участки, больницы и храмы Гоа, но так и не нашли ни одной зацепки. Заявление о пропаже Ивана написано и в России, и в Индии. Также были допрошены друзья предпринимателя, которые отдыхали вместе с ним.

Ивана ищут уже три месяца. Фото © SHOT

Ивана ищут уже три месяца. Фото © SHOT

Известно, что ни одна версия, что могло случиться с бизнесменом в ночь пропажи, не подтвердилась. Близкие Ровейна увеличили сумму вознаграждения до 250 тысяч рупий (около 255 тысяч рублей) за информацию о его местонахождении.

Иван Ровейн. Фото © SHOT

Иван Ровейн. Фото © SHOT

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Напомним, что турист пропал при странных обстоятельствах. В Индию Иван улетел ещё 1 декабря 2024 года, чтобы провести отпуск вместе с друзьями на берегу моря. Но 6 декабря челябинец внезапно ушёл из номера отеля, оставив там свой паспорт, телефон и деньги. Обратно он так и не вернулся.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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