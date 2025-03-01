«Сказочные»: Фигурист Галлямов прокомментировал слухи о травме

В субботу, 1 марта, в Сети появилась информация о серьёзной травме ноги фигуриста Александра Галлямова. Спортсмен якобы получил её во время выступления на Байкале и даже попал в больницу. Однако Галлямов опроверг слухи.

Александр Галлямов. Видео © Александр Галлямов

«Сказочные», — написал фигурист с своих социальных сетях и опубликовал видео.

Выяснилось, что Александр всего лишь повредил указательный палец, порезавшись коньком. Рана неглубокая, и спортсмен призвал фанатов не беспокоиться. По его словам, в Сети сделали «из мухи слона».