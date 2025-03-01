«Сказочные»: Фигурист Галлямов прокомментировал слухи о травме
Фигурист Галлямов порезал палец во время выступления на Байкале
Александр Галлямов. Фото © VK / Александр Галлямов
В субботу, 1 марта, в Сети появилась информация о серьёзной травме ноги фигуриста Александра Галлямова. Спортсмен якобы получил её во время выступления на Байкале и даже попал в больницу. Однако Галлямов опроверг слухи.
Александр Галлямов. Видео © Александр Галлямов
«Сказочные», — написал фигурист с своих социальных сетях и опубликовал видео.
Выяснилось, что Александр всего лишь повредил указательный палец, порезавшись коньком. Рана неглубокая, и спортсмен призвал фанатов не беспокоиться. По его словам, в Сети сделали «из мухи слона».
Ранее Галлямов опоздал на награждение, которое состоялось после подведения итогов финала Гран-при России в Красноярске. Его партнёрша Анастасия Мишина, с которой фигурист занял первое место, была вынуждена подняться на высшую ступень пьедестала в одиночестве. В соцсетях спортсмен объяснил, что специально вышел позже, чтобы Мишина насладилась своим триумфом, который она точно заслужила.