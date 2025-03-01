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1 марта, 13:23

«Сказочные»: Фигурист Галлямов прокомментировал слухи о травме

Фигурист Галлямов порезал палец во время выступления на Байкале

Александр Галлямов. Фото © VK / Александр Галлямов

Александр Галлямов. Фото © VK / Александр Галлямов

В субботу, 1 марта, в Сети появилась информация о серьёзной травме ноги фигуриста Александра Галлямова. Спортсмен якобы получил её во время выступления на Байкале и даже попал в больницу. Однако Галлямов опроверг слухи.

Александр Галлямов. Видео © Александр Галлямов

«Сказочные», — написал фигурист с своих социальных сетях и опубликовал видео.

Выяснилось, что Александр всего лишь повредил указательный палец, порезавшись коньком. Рана неглубокая, и спортсмен призвал фанатов не беспокоиться. По его словам, в Сети сделали «из мухи слона».

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Ранее Галлямов опоздал на награждение, которое состоялось после подведения итогов финала Гран-при России в Красноярске. Его партнёрша Анастасия Мишина, с которой фигурист занял первое место, была вынуждена подняться на высшую ступень пьедестала в одиночестве. В соцсетях спортсмен объяснил, что специально вышел позже, чтобы Мишина насладилась своим триумфом, который она точно заслужила.

Алена Пенчугина
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