В жаркой Африке проводили зиму, отпраздновав Масленицу

В жаркой Африке проводили морозную зиму в рамках празднования Масленицы. Один из самых известных старинных русских народных праздников отметили в Замбии и Танзании. Торжество длится целую неделю и предваряет Великий пост: в эти дни пекут блины и сжигают чучело, чтобы проводить зиму и встретить весну. Life.ru делится видео с празднований Масленицы.

Масленица в Замбии. Видео © Life.ru

Русские дома в Лусаке и Дар-эс-Саламе подготовили для всех желающих праздничную программу, весёлые игры и много блинов. Гости также приняли участие в масленичных забавах: перетягивании каната и беге в мешках. Кульминацией праздника стало торжественное сжигание чучела.

Масленица в Танзании. Видео © Life.ru