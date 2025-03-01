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1 марта, 14:20

В жаркой Африке проводили зиму, отпраздновав Масленицу

В Замбии и Танзании отпраздновали Масленицу

В жаркой Африке проводили морозную зиму в рамках празднования Масленицы. Один из самых известных старинных русских народных праздников отметили в Замбии и Танзании. Торжество длится целую неделю и предваряет Великий пост: в эти дни пекут блины и сжигают чучело, чтобы проводить зиму и встретить весну. Life.ru делится видео с празднований Масленицы.

Масленица в Замбии. Видео © Life.ru

Русские дома в Лусаке и Дар-эс-Саламе подготовили для всех желающих праздничную программу, весёлые игры и много блинов. Гости также приняли участие в масленичных забавах: перетягивании каната и беге в мешках. Кульминацией праздника стало торжественное сжигание чучела.

Масленица в Танзании. Видео © Life.ru

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Ранее в рамках празднования Масленицы в Донецке расстреляли и сожгли чучела президента Франции Эмманюэля Макрона, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Разработали программу праздника в Министерстве молодёжной политики ДНР. В этом году решили сжигать чучела противников России.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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