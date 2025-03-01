В РПЦ предложили лишить частные клиники права проводить аборты

В условиях текущей демографической ситуации в России необходимо прекратить выдачу лицензий на аборты в частных медицинских учреждениях. С таким заявлением выступил иерей Федор Лукьянов, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«Целесообразно прекратить выдачу лицензий на аборты клиникам негосударственной формы собственности. Для реализации оперативного резерва по сохранению народонаселения надо обязательно сосредоточить поток в «одно окно» — государственные клиники», — сказал он во время VIII Гиппократовского форума.

По словам священнослужителя, многие частные клиники в стране не соблюдают требования Минздрава при осуществлении процедуры искусственного прерывания беременности. В качестве подтверждения он привёл данные, полученные в ходе проверок. Иерей отметил, что ряд частных учреждений выполняет аборты в день обращения, не предоставляя женщинам необходимого психологического консультирования, а также нарушая установленные сроки, не проводя анализы и в некоторых случаях даже не регистрируя пациенток.

По мнению протоирея, в РФ существует «скрытый игрок», который реализует коммерческие и научные интересы, проявляя повышенное внимание к репродуктивному здоровью населения — это иностранные компании.