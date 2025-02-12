В российском регионе после предложения запретить аборты ввели выплату для молодых мам

В Вологодской области после предложения полностью запретить аборты ввели единовременную выплату за ранние роды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Размер выплаты — 100 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться тем, кто успеет родить первого ребёнка в возрасте до 25 лет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. На Вологодчине уже начали принимать заявления на назначение указанной выплаты.

«Соответствующие заявления получили уже от четырёх девушек, их можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения первенца», – подчеркнул губернатор Георгий Филимонов.