В российском регионе после предложения запретить аборты ввели выплату для молодых мам
В Вологодской области выплатят 100 тысяч рублей за рождение ребёнка до 25 лет
В Вологодской области после предложения полностью запретить аборты ввели единовременную выплату за ранние роды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Размер выплаты — 100 тысяч рублей. Деньги будут выплачиваться тем, кто успеет родить первого ребёнка в возрасте до 25 лет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года. На Вологодчине уже начали принимать заявления на назначение указанной выплаты.
«Соответствующие заявления получили уже от четырёх девушек, их можно подать в течение 12 месяцев со дня рождения первенца», – подчеркнул губернатор Георгий Филимонов.
В правительстве региона пояснили, что речь идёт об одной из новых мер поддержки, которая предоставляется по демографической программе главы области «Семья – оплот Русского Севера». Кроме того, в регионе продолжают принимать документы на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей молодым семья, которые родили третьего или последующего малыша. Средства могут получить родители в возрасте до 35 лет включительно.
Напомним, что тема отказа от абортов будет поднята на предстоящем совещании Правительства Вологодской области, в котором также примут участие главврачи больниц и директора частных медорганизаций. При этом власти региона подчёркивают, что инициатива не затронет прерывание беременности по медпоказаниям или в ситуациях с преступлениями против женщин. Губернатор Георгий Филимонов уточнил, что обсуждаться будет необходимость отказа от аборта, а не запрет на проведение процедуры.
Shutterstock / FOTODOM / Ольга Роленко