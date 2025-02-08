«Женщины будут гибнуть»: Врача напугала идея вологодских властей запретить аборты

Решение вологодских властей добиться запрета на аборты для улучшения демографической ситуации на Русском Севере может возыметь обратный эффект. Именно так произошло в Польше, где было зафиксировано падение рождаемости после введения аналогичной практики, заявила 360.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.

Никто не спорит, что аборты — это абсолютное зло, подчеркнула врач. Однако запрещать их категорически нельзя. В этом случае девушки начнут прерывать беременность вне стен медицинских организаций, и тогда гибнуть начнут уже не плоды, а несостоявшиеся мамы.

«Будут процветать криминальные аборты где-то в гаражах, в подворотнях, где-то в непонятных частных кабинетах. И это будет приводить к материнской смертности, к тому, что гибнут молодые женщины», — подчеркнула Милютина.