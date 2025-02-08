«Женщины будут гибнуть»: Врача напугала идея вологодских властей запретить аборты
Репродуктолог Милютина: Запрет абортов чреват ростом материнской смертности
Решение вологодских властей добиться запрета на аборты для улучшения демографической ситуации на Русском Севере может возыметь обратный эффект. Именно так произошло в Польше, где было зафиксировано падение рождаемости после введения аналогичной практики, заявила 360.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина.
Никто не спорит, что аборты — это абсолютное зло, подчеркнула врач. Однако запрещать их категорически нельзя. В этом случае девушки начнут прерывать беременность вне стен медицинских организаций, и тогда гибнуть начнут уже не плоды, а несостоявшиеся мамы.
«Будут процветать криминальные аборты где-то в гаражах, в подворотнях, где-то в непонятных частных кабинетах. И это будет приводить к материнской смертности, к тому, что гибнут молодые женщины», — подчеркнула Милютина.
Напомним, что тема отказа от абортов будет поднята на предстоящем совещании кабмина Вологодской области, в котором также примут участие главврачи больниц и директора частных медорганизаций. При этом власти региона подчёркивают, что инициатива не затронет прерывание беременности по медпоказаниям или в ситуациях с преступлениями против женщин.
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