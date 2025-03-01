Учёные предупредили о метеоритном дожде на Земле после столкновения астероида с Луной

Астероид 2024 YR4, который может через несколько лет столкнуться с Луной, способен спровоцировать взрыв мощностью в восемь мегатонн. Из-за этого на Земле выпадет метеоритный дождь, сообщил астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин.

Учёные считают, что астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землёй 22 декабря 2032 года. Кроме того, небесное тело может столкнуться с Луной. Однако сейчас невозможно ещё получить более точные прогнозы. Орбита астероида станет известна только в 2028 году, пояснил специалист.

«Действительно, сейчас рассматривается вероятность столкновения с Луной в районе 1%, но она тоже снижается. Столкновение с ней может быть опасно для Земли, потому что будет мощный взрыв, энерговыделение мощностью примерно в восемь мегатонн. У Луны нет атмосферы, низкая сила гравитации, поэтому все выброшенные обломки в конце концов могут выпасть и на нашу планету», — приводит ТАСС слова учёного.

Еленин, говоря о колебаниях величины прогнозируемого риска столкновения с нашей планетой, указал, что данные расчёты корректируются в соответствии с новыми сведениями. По его словам, этот процесс не заканчивается.

«Орбита в Солнечной системе — это не рельсы, проложенные когда-то один раз. Они постоянно меняются, и чем меньше тело и его масса, тем большее влияние на него оказывают планеты своей гравитацией», — отметил специалист.