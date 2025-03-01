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Регион
1 марта, 16:51

Замок высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в Калужской области

В Калужской области в честь Масленицы сожгли деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров. В основе перформанса арт-парка «Никола-Ленивец» лежал поединок героя Мигеля де Сервантеса Дон Кихота с ветряными мельницами.

На Масленицу сожгли деревянный замок. Видео © Nikola-Lenivets

Посетители приняли участие в мастер-классах, а после стали частью перформанса вместе с легендарным странствующим рыцарем. Кульминацией фестиваля стало сожжение «Мельницы», которое длилось более 30 минут. Жар огня заставил снегопад превратиться в дождь. На месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и врачи скорой медицинской помощи.

На Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» сожгут 30 вращающихся мельниц
На Масленицу в арт-парке «Никола-Ленивец» сожгут 30 вращающихся мельниц

Ранее общественники обвинили арт-парк «Никола-Ленивец» в пропаганде символов НАТО. Они считают, что вместо традиционного празднования там происходит ритуальное действие. Общественные деятели из «Русской общины» заявили, что в предыдущие годы на этом мероприятии сжигали арт-объекты, напоминающие Крымский мост, собор Парижской Богоматери, Каабу и Вавилонскую башню. Активисты уверены, что образ Масленицы используется в коммерческих целях.

Обложка ©

Nikola-Lenivets

Алена Пенчугина
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