Замок высотой 26 метров сожгли на праздновании Масленицы в Калужской области

В Калужской области в честь Масленицы сожгли деревянный замок с башнями-мельницами высотой 26 метров. В основе перформанса арт-парка «Никола-Ленивец» лежал поединок героя Мигеля де Сервантеса Дон Кихота с ветряными мельницами.

На Масленицу сожгли деревянный замок. Видео © Nikola-Lenivets

Посетители приняли участие в мастер-классах, а после стали частью перформанса вместе с легендарным странствующим рыцарем. Кульминацией фестиваля стало сожжение «Мельницы», которое длилось более 30 минут. Жар огня заставил снегопад превратиться в дождь. На месте дежурили сотрудники МЧС, пожарные и врачи скорой медицинской помощи.