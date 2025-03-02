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2 марта, 07:40

Дипломы для всех: Создатели портала «ПроДокторов» нашли способ выявлять лжеврачей

SHOT: В РФ предложили публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе

В России предложили публиковать данные об образовании врачей в открытом доступе. Таким способом можно будет побороться с лжеспециалистами, которые работают по поддельным дипломам, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, соответствующее предложение было направлено в Минздрав РФ компанией, учредившей портал «ПроДокторов». Авторы инициативы подчёркивают, что существует проблема нарушения прав граждан со стороны медицинских организаций, которые часто публикуют устаревшую информацию о квалификации и образовании врачей.

Актуальные данные находятся в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и в Федеральном реестре медицинских работников (ФРМР). В рамках инициативы предлагается предоставить больницам и другим медицинским учреждениям полный доступ к этому реестру. Это позволит предотвратить случаи подделки дипломов со стороны лжеврачей. В настоящее время известно о 305 подобных инцидентах, выявленных на одном из медицинских сайтов. Авторы инициативы ожидают ответа от Минздрава.

Ранее сообщалось, что в РФ завершился полный переход на оказание медицинской помощи по клиническим рекомендациям. Их разработало профессиональное сообщество ещё в 2018 году, внеся статью в закон «Об основах охраны здоровья граждан

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Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Наталья Демьянова
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