Бразилия пригласила три страны к участию в летнем саммите БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о приглашении трех стран для участия в саммите БРИКС, который состоится в июле в Рио-де-Жанейро. Эти страны — Мексика, Уругвай и Колумбия.

«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в БРИКС в Бразилии», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению бразильского лидера, участие этих стран, даже если они не являются членами группы, имеет большое значение. Это возможность для общения с международным сообществом.