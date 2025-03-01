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1 марта, 18:19

Бразилия пригласила три страны к участию в летнем саммите БРИКС

Бразилия пригласила Мексику, Уругвай и Колумбию на саммит БРИКС в июле

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил о приглашении трех стран для участия в саммите БРИКС, который состоится в июле в Рио-де-Жанейро. Эти страны — Мексика, Уругвай и Колумбия.

«Я приглашаю все эти страны, что представлены здесь, Уругвай, Колумбию, Мексику, участвовать в БРИКС в Бразилии», — приводит его слова РИА «Новости».

По мнению бразильского лидера, участие этих стран, даже если они не являются членами группы, имеет большое значение. Это возможность для общения с международным сообществом.

Саммит БРИКС в 2025 году пройдёт в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля
Саммит БРИКС в 2025 году пройдёт в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля

Ранее в МИД Бразилии сообщили, что БРИКС не планирует в ближайшее время расширять своё объединение. На 2025 год таких планов нет из-за ряда институциональных проблем из-за растущего количества мероприятий. Кроме того, возникла необходимость в едином и постоянном реестре документов и инициатив.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / justit

Алена Пенчугина
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