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Регион
1 марта, 18:44

«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

Футболисты «Краснодара» завершили матч против самарских «Крыльев Советов» вничью 1:1 в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошёл на домашнем стадионе. Первый гол забил Виктор Са на 48-й минуте, а у гостей отличился Иван Олейников на 41-й минуте.

Во втором тайме лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму ноги в столкновении с защитником самарцев Фернандо Костанцей и был вынужден покинуть поле на носилках.

После этого матча «Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, имея столько же очков, сколько и «Зенит», но уступая по дополнительным показателям. «Крылья Советов» с 19 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 7 марта в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Крылья Советов» 9 марта примут тольяттинский «Акрон».

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Бывший гендиректор «Крыльев Советов» покинул Россию

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба, который в данный момент выступает «Акрон», отличился в гостевом матче 19-го тура РПЛ. Спортсмен сумел повторить рекорд Александра Кержакова по количеству голов за карьеру среди российских футболистов.

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VK / ФК «Краснодар»

Наталья Демьянова
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