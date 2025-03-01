«Краснодар» вышел на первое место в РПЛ, сыграв вничью с «Крыльями Советов»

Футболисты «Краснодара» завершили матч против самарских «Крыльев Советов» вничью 1:1 в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошёл на домашнем стадионе. Первый гол забил Виктор Са на 48-й минуте, а у гостей отличился Иван Олейников на 41-й минуте.

Во втором тайме лидер «Краснодара» Эдуард Сперцян получил травму ноги в столкновении с защитником самарцев Фернандо Костанцей и был вынужден покинуть поле на носилках.

После этого матча «Краснодар» набрал 40 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ, имея столько же очков, сколько и «Зенит», но уступая по дополнительным показателям. «Крылья Советов» с 19 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 7 марта в гостях сыграет с «Пари Нижний Новгород», а «Крылья Советов» 9 марта примут тольяттинский «Акрон».