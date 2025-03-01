Бывший гендиректор «Крыльев Советов» покинул Россию

Экс-гендиректор футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев улетел из России на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность, будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из‑за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство РФ», — говорит Андреев.