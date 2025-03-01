Бывший гендиректор «Крыльев Советов» покинул Россию
Экс-гендиректор «Крыльев Советов» Андреев уехал в Латвию на фоне скандала
Вадим Андреев. Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»
Экс-гендиректор футбольного клуба «Крылья Советов» Вадим Андреев улетел из России на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Я уехал в Ригу, так как являюсь гражданином Латвии. Когда ты прекращаешь рабочую деятельность, будучи иностранным гражданином, виза аннулируется, из‑за этого нужно покинуть страну, чтобы не нарушать миграционное законодательство РФ», — говорит Андреев.
Он добавил, что для восстановления визы ему следует вернуться на родину, а там уже будет ясно, предложит ли новый работодатель конкретные условия.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) завершил расследование матчей ФК «Крылья Советов» на предмет коррупции. Напомним, клуб задолжал 36 миллионов рублей за взятки судьям. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что команда продолжит свою деятельность. По его словам, игрокам важнее не деньги, а качественная экипировка, такая как бутсы и форма.