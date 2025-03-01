В Подмосковье задержали 15-летнего отца выброшенного в мусорный бак ребёнка

15-летний подросток задержан в подмосковном Орехово-Зуево по подозрению в покушении на убийство собственного сына. Юноша и его несовершеннолетняя сожительница выбросили новорождённого ребёнка в мусорный контейнер, стало известно СК РФ по региону.

В ведомстве напомнили, что брошенный родителями мальчик появился на свет 26 февраля. Он чудом остался жив, так как крики младенца услышали прохожие.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области в порядке статьи 91 УПК РФ задержан 15-летний подросток. Он подозревается в покушении на убийство своего ребёнка», — добавили в пресс-службе СК.

Мать ребёнка поставлена на профилактический учёт, так как не достигла возраста уголовной ответственности. В ближайшее время судом будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения для отца.