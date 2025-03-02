СК возбудил дело после обнаружения сумок с человеческими останками в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения чемоданов с человеческими останками. Они были найдены 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки», — говорится в сообщении СК.

Правоохранители назначили комплекс судебных экспертиз. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.