СК возбудил дело после обнаружения сумок с человеческими останками в Петербурге
Чемоданы с останками. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения чемоданов с человеческими останками. Они были найдены 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.
«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки», — говорится в сообщении СК.
Правоохранители назначили комплекс судебных экспертиз. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.
Напомним, что чемоданы обнаружил случайный прохожий, который планировал искупаться в холодной воде. Он и сообщил полиции об ужасающей находке.