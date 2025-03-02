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1 марта, 21:26

СК возбудил дело после обнаружения сумок с человеческими останками в Петербурге

Чемоданы с останками. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Чемоданы с останками. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обнаружения чемоданов с человеческими останками. Они были найдены 1 марта на склоне, ведущем от улицы Славянской к реке Неве.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами установлено, что в чемоданах находятся человеческие останки», — говорится в сообщении СК.

Правоохранители назначили комплекс судебных экспертиз. Проводятся мероприятия, направленные на установление причастных к преступлению лиц.

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Напомним, что чемоданы обнаружил случайный прохожий, который планировал искупаться в холодной воде. Он и сообщил полиции об ужасающей находке.

Тимур Хингеев
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