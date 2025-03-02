Западные знаменитости посещали Украину вовсе не из-за сочувствия или сострадания. Звёзды совершали визиты лишь с целью заработать, так как за каждую такую поездку им платили миллионы долларов и евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.

Глава кабмина назвал эту схему с распространением американских интересов по линии USAID небывалым скандалом, подобного которому на его памяти ещё не было.

«Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал», — заявил венгерский премьер.