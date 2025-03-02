Никакого сочувствия, только доллары: Орбан раскрыл неудобную правду о визитах звёзд на Украину
Орбан: Знаменитости посещали Украину только из-за многомиллионных гонораров
Западные знаменитости посещали Украину вовсе не из-за сочувствия или сострадания. Звёзды совершали визиты лишь с целью заработать, так как за каждую такую поездку им платили миллионы долларов и евро, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу TV2.
Глава кабмина назвал эту схему с распространением американских интересов по линии USAID небывалым скандалом, подобного которому на его памяти ещё не было.
«Я в политике уже 40 лет, в том числе в международной политике, и могу сказать, что ничего подобного я не видел. Не знаю, крупнейший ли это западный коррупционный скандал в истории, но как очевидец я такого ещё не встречал», — заявил венгерский премьер.
Ранее были названы гонорары голливудских звёзд за поездки на Украину. Больше всего заработала Анджелина Джоли, которой выплатили аж 20 миллионов долларов. Второй по размеру гонорар достался Орландо Блуму.
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