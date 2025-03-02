Загадочные синяки без причины: Откуда они берутся и как с ними бороться?
Эксперт Алиева: Беспричинные синяки могут сигнализировать о дефиците витамина Е
Загадочные синяки на теле и плохое самочувствие могут сигнализировать о проблемах с витамином Е. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yuliia Markova
Необъяснимые синяки, возникающие будто из ниоткуда, могут сигнализировать о дефиците в организме токоферола — витамина Е. Об этом Life.ru рассказала гендиректор завода лекарственных трав Здоровье Health, провизор Руфия Алиева. Она отметила, что недостаток этого важного элемента зачастую проявляется также в нарушении сна, анемии, снижении либидо и общей слабости.
«Синяки берутся «из неоткуда» при малейшем прикосновении, мучают нарушение сна, анемия, снижение либидо и слабость? Скорее всего, это признаки дефицита витамина Е», — подчеркнула эксперт.
Токоферол — мощный антиоксидант, укрепляющий сосуды, повышающий иммунитет и защищающий клетки от старения. Он благотворно влияет на женское здоровье, нормализуя менструальный цикл и облегчая симптомы менопаузы. Не зря его называют «витамином молодости», ведь он часто действует в связке с витамином А, который отвечает за состояние кожи и волос.
«Если ретинол (витамин А) по праву считается «витамином красоты», отвечая за состояние кожи и волос, то токоферол — это «витамин молодости», — сравнила Алиева.
Однако переизбыток витамина Е может быть опасен. Передозировка грозит кровотечениями, аллергией, проблемами с пищеварением и давлением. Важно помнить, что витамины также могут взаимодействовать с лекарствами, снижая их эффективность или вызывая побочные эффекты. Противопоказан токоферол и при некоторых заболеваниях: риске развития тромбоэмболии, инфаркте миокарда, тяжёлом кардиосклерозе и других.
Суточную норму витамина Е (15 мг) женщине можно получить из самых обычных продуктов: половинки авокадо, горсти миндаля, ложки оливкового масла. Также этого вещества много в шпинате, семечках, яйцах, печени, бобовых, красной рыбе, кукурузе и крупах. Ещё справиться с дефицитом токоферола помогают БАДы, напомнила Алиева.
В заключение эксперт напомнила, что при сбалансированном рационе большинство людей получают достаточно витамина Е из пищи. Однако, если вы страдаете от авитаминоза, соблюдаете диету или хотите дополнительно принимать витамин Е с чаями и БАДами, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Ведь только врач сможет подобрать оптимальную дозировку и учесть все особенности здоровья.
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