Объявлены победители музыкальной премии «Виктория-2025»

Филипп Киркоров стал обладателем звания «Певец года» на юбилейной X Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025». Артист победил в главной номинации благодаря композиции «Чёрная пантера». Среди женщин в аналогичной номинации победу одержала Татьяна Куртукова с песней «Матушка». Торжественная церемония состоялась в субботу на Live Арене в Москве.

Композиция Куртуковой также завоевала награду в категории «Песня года». Почётный приз «За вклад в развитие российской музыкальной культуры» был вручён композитору Игорю Крутому. А в номинации «Поп-группа года» победу одержал коллектив «Моя Мишель».

Лучшим шоу признано выступление группы «Руки вверх!» в Лужниках, которое удостоилось премии в категории «Концерт года». Титул «Поэт года» получил Михаил Гуцериев, написавший текст к песне «Песня о любви». Исполнившие эту композицию Александр Иванов и группа «Рондо» были отмечены в номинации «Рок-группа, рок-исполнитель года».