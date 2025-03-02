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2 марта, 02:42

Производители бьют тревогу: Подделки российской электроники заполнили рынок

«Известия»: На российском рынке растёт число подделок отечественной электроники

Подделки электроники российских марок начали наполнять отечественный рынок. Недобросовестные продавцы реализуют фальшивые компьютеры, ноутбуки и профессиональное оборудование, которое часто используется в госзаказах. Это происходит на фоне растущего спроса на гаджеты нашего производства, стало известно газете «Известия».

Так, компания Fplus рассказала изданию, что неизвестные подделали их коммутаторы, серверы и мобильные устройства. При этом фальшивки зачастую даже не выполняют заявленные функции.

«Как правило, это попытки сделать быстрые деньги, воспользовавшись моментом и невнимательностью покупателя», — считают в Fplus.

Пострадавшие от наплыва подделок компании уверены, что причина такого явления кроется в росте узнаваемости отечественной продукции.

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Ранее Life.ru рассказывал, как можно распознать на полках магазинов поддельные товары. В первую очередь контрафакт выдаст некачественная упаковка с нечёткой печатью, кривыми швами и нестандартными шрифтами.

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Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Тимур Хингеев
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