Производители бьют тревогу: Подделки российской электроники заполнили рынок

Подделки электроники российских марок начали наполнять отечественный рынок. Недобросовестные продавцы реализуют фальшивые компьютеры, ноутбуки и профессиональное оборудование, которое часто используется в госзаказах. Это происходит на фоне растущего спроса на гаджеты нашего производства, стало известно газете «Известия».

Так, компания Fplus рассказала изданию, что неизвестные подделали их коммутаторы, серверы и мобильные устройства. При этом фальшивки зачастую даже не выполняют заявленные функции.

«Как правило, это попытки сделать быстрые деньги, воспользовавшись моментом и невнимательностью покупателя», — считают в Fplus.

Пострадавшие от наплыва подделок компании уверены, что причина такого явления кроется в росте узнаваемости отечественной продукции.