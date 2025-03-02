МО: Норвегия продолжит поддерживать военных США после бойкота от нефтегиганта HB

Норвежские власти отреагировали на решение местного нефтегиганта Haltbakk Bunkers объявить бойкот американским военным и прекратить поставки топлива кораблям ВМС США. По словам министра обороны страны Торе Сандвика, вся запрошенная Штатами поддержка будет оказываться, несмотря на заявление компании.

«Норвегия и Соединённые Штаты поддерживают тесное сотрудничество в области обороны, и Вооружённые силы США будут продолжать получать снабжение и поддержку, в которых они нуждаются», — прокомментировал министр.