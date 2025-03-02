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Регион
2 марта, 02:55
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МО: Норвегия продолжит поддерживать военных США после бойкота от нефтегиганта HB

Норвежские власти отреагировали на решение местного нефтегиганта Haltbakk Bunkers объявить бойкот американским военным и прекратить поставки топлива кораблям ВМС США. По словам министра обороны страны Торе Сандвика, вся запрошенная Штатами поддержка будет оказываться, несмотря на заявление компании.

«Норвегия и Соединённые Штаты поддерживают тесное сотрудничество в области обороны, и Вооружённые силы США будут продолжать получать снабжение и поддержку, в которых они нуждаются», — прокомментировал министр.

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Напомним, что руководство крупнейшей в Норвегии нефтяной компании Haltbakk Bunkers отказалось снабжать американских военных топливом после скандальной встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме. В HB считают, что власти США повели себя «кошмарно» по отношению к иностранному гостю, который, впрочем, тоже не стеснялся в выражениях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Антон Голыбин
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