Норвежский нефтегигант объявил бойкот ВМС США из-за скандала с Зеленским в Белом доме
DE: Норвежский нефтегигант отказался поставлять топливо американским ВМС
Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отныне не будет поставлять топливо американским военнослужащим, которые находятся на территории страны. То же самое касается кораблей ВМС США, заходящих в порты королевства. Заявление руководства нефтегиганта цитирует издание Daily Express.
Такое решение в компании связали со скандальной встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В Haltbakk Bunkers остались недовольны действиями американских властей.
«Сегодня мы стали свидетелями самого большого кошмара, когда-либо показанного «в прямом эфире» действующим президентом США и его вице-президентом… Мы решили немедленно прекратить поставки топлива американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — гласит заявление.
Глава Haltbakk Bunkers Гуннар Гран подчеркнул, что США не получат ни литра топлива от его компании, пока Трамп не изменит своё поведение.
Напомним, что Трамп и Зеленский поругались в Белом доме 28 декабря. Украинский политик позднее объяснил хамское поведение «эмоциональным состоянием». Теперь Белый дом ждёт публичных извинений от бывшего комика.
Flickr / U.S. Pacific Fleet