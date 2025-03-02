Норвежский нефтегигант объявил бойкот ВМС США из-за скандала с Зеленским в Белом доме

Норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers отныне не будет поставлять топливо американским военнослужащим, которые находятся на территории страны. То же самое касается кораблей ВМС США, заходящих в порты королевства. Заявление руководства нефтегиганта цитирует издание Daily Express.

Такое решение в компании связали со скандальной встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. В Haltbakk Bunkers остались недовольны действиями американских властей.

«Сегодня мы стали свидетелями самого большого кошмара, когда-либо показанного «в прямом эфире» действующим президентом США и его вице-президентом… Мы решили немедленно прекратить поставки топлива американским военным в Норвегии и их кораблям, заходящим в норвежские порты», — гласит заявление.