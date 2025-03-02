В Канаде провели уникальную операцию по восстановлению зрения с помощью зуба
Специалисты больницы Маунт-Сент-Джозеф в Ванкувере провели редкую операцию — остеоодонтовый кератопротез. Медики использовали зуб 74-летней слепой пациентки для восстановления её зрения, сообщил телеканал CTV News.
Операция состоит из двух этапов, пока врачи проделали лишь один. Они извлекли у женщины клык, просверлили в нём отверстие и вставили внутрь крошечную оптическую линзу. Затем зуб разместили в щеке, где он будет находиться на протяжении трёх месяцев. За это время имплантат обрастёт соединительной тканью, с помощью которой его можно будет соединить с глазным яблоком на втором этапе.
По словам медиков, зуб идеально подходит для подобных операций, так как организм отторгает любой синтетический материал в глазу. К схожей процедуре в настоящий момент готовится и ещё один слепой пациент. Всего планируется провести шесть таких операций.
Ранее сообщалось, что московские врачи спасли женщину от постоянных обмороков. Специалисты ГКБ №52 провели уникальную операцию, использовав инновационную диагностику и лечение.
Shutterstock / FOTODOM / Sergey Granev