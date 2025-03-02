В Канаде провели уникальную операцию по восстановлению зрения с помощью зуба

Операция состоит из двух этапов, пока врачи проделали лишь один. Они извлекли у женщины клык, просверлили в нём отверстие и вставили внутрь крошечную оптическую линзу. Затем зуб разместили в щеке, где он будет находиться на протяжении трёх месяцев. За это время имплантат обрастёт соединительной тканью, с помощью которой его можно будет соединить с глазным яблоком на втором этапе.