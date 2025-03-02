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Регион
2 марта, 04:14

Маск словами «я согласен» отреагировал на предложение вывести США из ООН и НАТО

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением о необходимости вывести Соединённые Штаты из ООН и НАТО. Своё мнение на этот счёт он озвучил в соцсети X, комментируя пост одного из юзеров.

«Я согласен», — подписал Маск.

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Ранее сенаторы-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава Организации Объединённых Наций. Документ предполагает полное прекращение финансирования организации и её агентств, а также запрещает Штатам участвовать в миротворческих миссиях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Тимур Хингеев
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