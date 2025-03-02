Маск словами «я согласен» отреагировал на предложение вывести США из ООН и НАТО

Американский бизнесмен и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск согласился с заявлением о необходимости вывести Соединённые Штаты из ООН и НАТО. Своё мнение на этот счёт он озвучил в соцсети X, комментируя пост одного из юзеров.