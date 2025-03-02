Петр Павел призвал создать коалицию из сторонников справедливого мира на Украине
Чешский лидер Петр Павел сообщил о необходимости объединения в коалицию тех государств, которые желают установления на Украине справедливого мира. Соответствующее заявление европейский политик сделал в соцсетях.
«Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине», — написал он.
Также президент выступил против урегулирования украинского конфликта без учёта интересов Киева. Такой сценарий он окрестил капитуляцией.
Ранее стало известно о намерении Европейского союза выделить Украине масштабный пакет помощи на сотни миллиардов евро. Решение об этом будет приниматься на саммите 6 марта.
X / Petr Pavel